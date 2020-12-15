Son dakika haberleri | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi

15.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:46
Son dakika haberleri | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi, yabancı uyruklu bir örgüt üyesi gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi, yabancı uyruklu bir örgüt üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren bir şüphelinin metropol şehirlerde saldırı yapmak üzere olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine il merkezinde düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü üyesi gözaltına alındı, evinde yapılan aramada havan rampası ve dürbünü ile 4 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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