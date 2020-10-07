Son dakika haberleri | Mardin'de terör operasyonunda 2 kardeş tutuklandı
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Son dakika haberleri | Mardin'de terör operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

07.10.2020 10:12 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:15
Son dakika haberleri | Mardin'de terör operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

Son dakika gündem haberi... MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.N.B. ile S.B. kardeşler tutuklandı.

MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.N.B. ile S.B. kardeşler tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen 'Yıldırım-8 (Çınar-9) Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova' özel birlik operasyonu kapsamında terör örgütü mensuplarına yardım sağladıkları belirlenen M.N.B. ile S.B. kardeşler 29 Eylül'de gözaltına alındı.Jandarmadaki sorguları tamamlanan M.N.B. ile S.B. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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