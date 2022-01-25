Son dakika haberleri: Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haberleri: Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli 6'sı çocuk, 10 kişi tedavi altına alındı.

MİDYAT, MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli 6'sı çocuk, 10 kişi tedavi altına alındı.

Yunus Emre Mahallesi Fahri Özgün Caddesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Abdulkerim (32), Meha (23), Melek (8) Migdat (5), Ali (4) ve Zekeriye Muhammed (2) ile Abdullah (29), Zehra (22) Rahma (4) ve İbrahim Dieycil (2) 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerince 10 kişi Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin yapılan tetkiklerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Abdulkerim, Meha, Melek ve Migdat Muhammed ile Zehra ve Rahma Dieycil'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

Suriyeli, Midyat, Mardin, 112, Güncel, Haber

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