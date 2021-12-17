Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli kuyumcu yaşamını yitirdi (2)

MARDİN (AA) - Mardin'de, Suriye uyruklu bir kuyumcu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Merkez 1. Caddesi'nde kuyumculuk yapan İbrahim Hamse, akşam saatlerinde iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Hamse'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken caddeyi trafiğe kapattı.