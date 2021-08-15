Son dakika haberleri... Mardin'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Mardin'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mardin'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.K. silahla bacağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı M.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı