Son dakika haberleri: Mardin'de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Mardin'de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Mardin'de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki şahsın aracında ve bağ evinde yapılan aramalarda metamfetamin, uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki şahsın aracında ve bağ evinde yapılan aramalarda metamfetamin, uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Artuklu ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde ikamet eden iki şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda U.A.'nın üstünde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, Y.T.'nin üstünde yapılan aramada ise 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahısların aracında ve bağ evinde yapılan aramada da 4 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Adı geçen şüpheli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve 6136 SKM suçlarından jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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