Son dakika haberleri: Mardin'de plastik fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

Son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Aşağı Azıklı kırsal mahallesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen yangın, bölgedeki şiddetli rüzgar ve fabrika içerisinde zaman zaman patlayan tüpler nedeniyle yaklaşık 3 saattir etkisini sürdürüyor. Kızıltepe, Artuklu, Derik, Mazıdağı ve Nusaybin olmak üzere 5 ilçeden gelen toplamda 21 itfaiye aracı, 5 TOMA ve 70 personelle yangına müdahale ediliyor.

(Kübra Nur Atik - Mihdi Aydoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı