Son dakika haberleri | Mardin'de PKK operasyonu: 1 mahallede sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberler... Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 1 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 1 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Artuklu ilçesi; Yardere Mahallesi ve mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olduğu kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı