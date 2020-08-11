Son dakika haberleri... Mardin'de PKK'nın toprağa gömdüğü el bombaları bulundu Son dakika haberi... MARDİN'in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü 3 el bombası ve 125 elektrikli fünye ele geçirildi.

MARDİN'in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü 3 el bombası ve 125 elektrikli fünye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesindeki Kerboran kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada iki farklı noktada toprağa gömülü 3 el bombası, 125 elektrikli fünye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise operasyon bölgesinde kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: DHA