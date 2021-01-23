Son dakika haberleri! Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu
23.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:29
Son dakika haberi: MARDİN'in Ömeryan kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenen oksijen tüpü ele geçirildi.
MARDİN'in Ömeryan kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenen oksijen tüpü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Ömeryan kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Emen Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen, toprağa gömülü oksijen tüpü ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA