Son dakika haberleri: Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Artuklu ilçesinde, otomobilin çarptığı 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde, otomobilin çarptığı 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mardin- Diyarbakır kara yolu kırsal Yayla Mahallesi'nde Ozan S. yönetimindeki 73 AAF 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahriye Taş'a çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Taş'ın cenazesi savcılık incelemesin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet