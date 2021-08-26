Son dakika haberleri: Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mazıdağı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Belediyeden yapılan açıklamada, ormanlık alanda yangınların çıkmaması için izmarit, cam şişeleri gibi yangına sebep olabilecek maddelerin atılmaması, piknik alanında ateş yakılmaması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz