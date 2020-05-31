Son dakika haberleri... Mardin'de kumar operasyonu: 25 kişiye 112 bin 525 lira para cezası
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Son dakika haberleri... Mardin'de kumar operasyonu: 25 kişiye 112 bin 525 lira para cezası

Son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kiralık daireye jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 25 kişiye toplamda 30 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberleri... Mardin'de kumar operasyonu: 25 kişiye 112 bin 525 lira para cezası
31.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:11

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kiralık daireye jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 25 kişiye toplamda 30 bin 625 lira idari para cezası uygulandı. Zanlılara ayrıca korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu A.Ç., Y.Y. ve C.İ. isimli şahısların A.O.'dan kiraladıkları boş daireyi kıraathaneye çevirerek kumar oynattıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından kumar oynanan yere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda oyun masası, iskambil kağıtları, yazboz kağıtları ve 1 adet zar tavası ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan A.Ç., Y.Y., C.İ. ve A.O. isimli şahıslar hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldığı, kumar oynayan 25 şahsın her birine bin 235 lira olmak üzere toplamda 30 bin 625 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Ayrıca şahısların aynı evde bulunarak sosyal mesafe kurallarına dikkat etmedikleri, bir şahsın da 18 yaş altı olmasına rağmen dışarıda bulunması nedeni ile korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri için şahıslara toplamda 81 bin 900 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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