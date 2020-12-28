Son dakika haberleri | Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye para cezası

Son dakika haberi... Mardin'de son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 59 kişiye 54 bin 100 lira ceza uygulandı.

Mardin'de son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 59 kişiye 54 bin 100 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafeterya, restoran gibi yeme içme mekanları, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimi yanı sıra vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği meydanlar, alışveriş merkezleri ile pazar yerlerinde denetimler sürüyor.

İl genelinde ekiplerce, 22-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 59 kişiye 54 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan tedbirler kapsamında 53 araç, 129 ekip, 258 personelin katılımıyla yapılan izolasyon denetimlerinde 4 bin 338 hanede kontrol yapan ekipler, 11 bin 299 kişinin karantina koşullarına uyduğunu tespit etti.

Karantina kurallarını ihlal ederek ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilen 8 kişiye ise işlem yapıldı, bir kişi ise yurda zorunlu izolasyona alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz