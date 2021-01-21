Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi

21.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:31
Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi

Son dakika haberi: MARDİN Devlet Hastanesi'nin pandemi bölümünde, doktor ve hemşirelerin koronavirüsle mücadelesini yansıtan 42 fotoğraflık sergi açıldı.

MARDİN Devlet Hastanesi'nin pandemi bölümünde, doktor ve hemşirelerin koronavirüsle mücadelesini yansıtan 42 fotoğraflık sergi açıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Mahmut Demirtaş, "Yaptıkları fedakarlıkları fotoğraflamışlar. Bu çalışmalarından dolayı sağlık teşkilatına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Mardin Devlet Hastanesi pandemi bölümünde, koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan doktor ve hemşirelerin görev başındayken fotoğraflandığı karelerden sergi açıldı. 42 fotoğraftan oluşan serginin açılışını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz gerçekleştirdi. Sağlık çalışanlarının ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de de pandemiyle mücadelede çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını belirten Vali Demirtaş, "Bugün de geçmişte yaptıkları fedakarlıkları fotoğraflamışlar. İnşallah, bunları belki 50 sene 100 sene sonra da görme imkanımız olacak. Bu çalışmalarından dolayı sağlık teşkilatına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Mardin halkı adına, devletimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimizde bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız. Tedbirleri zaten devletimiz çok güzel bir şekilde alıyor. Aşılama süreci çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Kesinlikle bu işte bir gevşeme yok. Bu işi aynı titizlikle devam ettireceğiz" dedi.


Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi
Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi
Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi
Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi
Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Ozan Tufan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Mardin'de, 'koronavirüs savaşçısı' sağlık çalışanları için fotoğraf sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 10:45:55. #1.15#
title