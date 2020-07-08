Son dakika haberleri... Mardin'de korkunç iddia: 10 köpek zehirlendi, 7'si öldü 3'ü tedavi altına alındı
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Son dakika haberleri... Mardin'de korkunç iddia: 10 köpek zehirlendi, 7'si öldü 3'ü tedavi altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Mardin'in Artuklu ilçesinde 10 köpeğin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiği iddia edildi.

Son dakika haberleri... Mardin'de korkunç iddia: 10 köpek zehirlendi, 7'si öldü 3'ü tedavi altına alındı
08.07.2020 00:00 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:03

Mardin'in Artuklu ilçesinde 10 köpeğin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiği iddia edildi. Hayvansever tarafından bulunan köpeklerden 7'si ölürken 3'ü Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Artuklu ilçesi Menderes Mahallesinde bulunan metruk bir binada 10 köpeğin zehirlenerek atıldığı bilgisini alan hayvansever Melek Akarmut, hemen bölgeye geldi. Burada köpeklerin can çekiştiğini gören Akarmut, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine bildirdi. Bu süre içinde köpeklerle ilgilenen Akarmut, 7 hayvanın öldüğünü belirledi. Gözyaşları içinde ekiplerin gelmesini bekleyen Akarmut, daha sonra karakola giderek olayı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi oldu.

"Bunu yapanları bulacağız"

Köpekleri yavruları gibi gördüğünü, hayvanların zehirlendiğini görünce çok üzüldüğünü belirten Melek Akarmut, "Biz dükkanımızdayken mahalledeki çocuklar, abla köpeklerin ölmüş deyince bizler koşarak buraya geldik. Anneleri de burada olan yavru köpeklerin aralarında bulunduğu köpekler zehirlenmişti. Kamera kayıtlarına da bakacağız, inşallah bulacağız o kişileri. Cezaları neyse verilsin. Bu hayvanları çocuklarım gibi seviyordum. Her biri birbirinden tatlıydı. Her gün mamalarını ve suyunu veriyordum. Ne diye öldürüyorsunuz ki bunları, bunların da yaşamaya hakları var" dedi.

Melek Akarmut'un eşi Menderes Akarmut ise çevrede bulunan bir işletmenin kamerasına baktığını ancak saatin belli olmadığı için herhangi bir bilgiye ulaşamadığını söyledi. Menderes Akarmut, "Köpekleriniz öldü diye dün akşam çocuklar bize haber verdiler. Haberi duyar duymaz geldik buraya. Baktık ki burada yavru köpek ölüsü vardı, gördüğüme göre 7 köpek zehirlenerek ölmüştü. Hayvan hastanesini aradık, geldiler yaralı olan köpekleri aldılar. Kameralara da bakacağız ama saati belli değil bunun için bir şey diyemiyoruz" diye konuştu. - MARDİN

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Kaynak: İHA

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