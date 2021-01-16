Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
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Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

16.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:17
Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Son dakika haberleri... MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Mardin'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin değişik noktalarında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadıkları kontrol edildi. Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve yayalara ceza kesildi.


Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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