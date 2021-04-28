Mardin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Bakırkırı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
Kazı yapılan alanda Ş.A, M.S.A, M.Ş.Y, S.E. ve İ.H.Y. suçüstü yakalandı.
Aramada, dedektör ele geçirildi.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar