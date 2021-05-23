Son dakika haberleri: Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Son dakika haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırsal Hocaköy Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.F.K. (55), A.K. (52), İ.K. (30) ve A.K. silahla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar