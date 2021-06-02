Son dakika haberleri: Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.