Hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin- Ömerli kara yolunda Abdulkadir Elçiboğa idaresindeki 34 BLD 845 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Elçiboğa hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar