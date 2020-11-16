Hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

16.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:26

Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin- Ömerli kara yolunda Abdulkadir Elçiboğa idaresindeki 34 BLD 845 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Elçiboğa hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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