Son dakika haberleri | Mardin'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Mardin'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Son dakika haberleri | Mardin'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
31.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:41

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ekrem Ö. (75) ile dünürü Abdurrahim Kaya (56), Yetkinler Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Abdurrahim ve eşi Meliha Kaya (50) vuruldu.

Meliha Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi, 112 Acil Servis ekibince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

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