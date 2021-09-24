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Son dakika haberleri | Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CJB 82 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin- Kızıltepe kara yolu Yukarıhatunlu Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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