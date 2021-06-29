Son dakika haberleri! Mardin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri... Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Hızla büyüyen yangına, çevredekilerin haber vermesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verildi. 25 ekip, 10 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını 4 saatlik çalışmanın sonucu söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken 290 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı