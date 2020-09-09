Son dakika haberleri! Mardin'de büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist...
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Son dakika haberleri! Mardin'de büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist...

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden bir kişi yakalandı.

Son dakika haberleri! Mardin'de büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist...
09.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:00

Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'den 2 Suriye uyruklunun ülkeye patlayıcı madde ile geçiş yaptığı ve büyük şehirlerde alışveriş merkezleri, pazar yerleri gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bombalı saldırı hazırlığında oldukları, yine Suriye uyruklu bir kişinin evinde gizlendikleri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando timleri tarafından Suriye uyruklu G.E.E'nin ikamet ettiği eve gece yapılan operasyon sonucu Suriye uyruklu M.N. ve E.T, 2 sırt çantası içerisinde yaklaşık 15 kilogram plastik patlayıcı madde, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı, 4 adet 9 voltluk pil ile yakalandı.

Yakalananların üzerinden çıkan 3 telefona da el konuldu.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından ele geçen patlayıcı maddenin yapılan incelemesinde tahribat gücünün çok yüksek olduğu, patlatılması halinde 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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