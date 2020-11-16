Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi

16.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:40

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'de Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilmiş patlayıcı ve sırt çantasında zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Mardin'de Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilmiş patlayıcı ve sırt çantasında zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye sınırından illegal yollardan ülkeye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Suriye'den yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu kişi, Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilmiş ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisinde gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi. Ayrıca sırt çantasının eylem yapmaya hazır vaziyette özel olarak dizayn edildiği, çantanın içerisinde gizli bölmelerde patlayıcı madde zulalandığı ve zaman ayarlı ateşleme tertibatının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin üzerinde 1 kilo 970 gram patlayıcı ve zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi
Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi
Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi
Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Başkale'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika gündem: Başkale'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri | Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Son dakika haberleri | Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Son dakika haberi | Elazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
Son dakika haberi | Elazığ'da, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Abdülhamit Gül
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Arda Turan Mert Günok Fatih Terim Ersun Yanal Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma Milli Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 19:39:57. #1.14#
title