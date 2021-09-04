Son dakika haberleri... Mardin'de bir kadın öldürülmüş halde bulundu
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Son dakika haberleri... Mardin'de bir kadın öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haberleri... Mardin'de bir kadın öldürülmüş halde bulundu
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mardin'in Savur ilçesinde bir kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Mardin'in Savur ilçesinde bir kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçören Mahallesi'nde üzüm bağında Emine P'yi (61) boğazı kesilmiş halde bulan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bağa gelen ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emine P'nin cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Emine P'nin eşi Abdülkadir P'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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