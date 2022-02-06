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Son dakika haberleri: Mardin'de başlatılan operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Mardin'de başlatılan operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

Gelen son dakika haberlerine göre 17 yıl önce şehit düşen Kütahyalı Jandarma Er Harun Kahya'nın adına ithaf edilen 'Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu' başladı.

KÜTAHYA (İHA) - 17 yıl önce şehit düşen Kütahyalı Jandarma Er Harun Kahya'nın adına ithaf edilen 'Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu' başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik yaptığı açıklamada, "17 yıl önce şehit düşen Kütahyalı hemşehrimiz Harun Kahya'nın adına ithaf edilen #ErenKış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başladı. Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda Allah kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

Çelik, daha sonra şehidin ailesini ziyaret etti. Çelik, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından, "Milletvekilimiz İshak Gazel ile birlikte ErenKış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu'na adı verilen şehidimizin baba ocağındaydık. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, yetiştirdikleri kahraman evlatlarına minnettarız. Rabbim, Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin" paylaşımını yaptı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri: Mardin'de başlatılan operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

Son dakika haberleri: Mardin'de başlatılan operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Kütahya, Şehit, 3. Sayfa, Haber

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