Son dakika haberleri... Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı

02.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:50
Son dakika haberleri... Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Mardin'in Ömerli ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve jandarmanın düzenlediği operasyonda babasının evinde yakalanan zanlı tutuklandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve jandarmanın düzenlediği operasyonda babasının evinde yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu Göllü Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı tespit edilen Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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