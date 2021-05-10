7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah ve 2 tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah ve 2 tabanca ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, "Eren 5 Operasyonları" kapsamında Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, dün ve önceki gün 7 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada 2'si kadın 7 teröristin cesetleri, 4 kalaşnikof, 2 tabanca, mühimmat, gece görüş dürbünü ve muhtelif sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Ölü ele geçirilen teröristlerin kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah ve 2 tabanca ele geçirildi
7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah ve 2 tabanca ele geçirildi
7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah ve 2 tabanca ele geçirildi
7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah ve 2 tabanca ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah ve 2 tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:48:27. #1.16#

title