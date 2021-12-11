Son dakika haberleri... Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 35 yaşındaki kadın, eşi tarafından silahla öldürüldü.
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 35 yaşındaki kadın, eşi tarafından silahla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bağrıbütün köyünde 4 çocuk annesi Cahide C'ye, eşi S.C. tarafından silahla ateş açıldı.
Cahide C, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, kaçan S.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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