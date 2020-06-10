Son dakika haberleri! Mardin'de 200 dönüm ekili alan zarar gördü Bir son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yangında, yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA