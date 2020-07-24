Son dakika haberleri | Mardin Büyükşehir Belediyesinde araç takip sistemi toplantısı yapıldı Son dakika haberine göre Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Mardin Büyükşehir Belediyesinde hizmet araçlarının daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik araç takip sistemi toplantısı yapıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Mardin Büyükşehir Belediyesinde hizmet araçlarının daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik araç takip sistemi toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Murat Süzen ve ilgili daire başkanları katıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm araçların amacı doğrultusunda vatandaşlara daha iyi hizmet sunması için araç takip sisteminin kurulduğu belirtildi. Kaynak: AA