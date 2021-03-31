Manyas'ta ATV ile kaza yapan şahıs öldü
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Manyas'ta ATV ile kaza yapan şahıs öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manyas'ta ATV ile kaza yapan şahıs öldü

Manyas'ta meydana gelen kazada yeni emekli olan Yusuf Özbek ATV aracı ile yüksekten mermer sahasına uçması sonucu yaşamını yitirdi.

Manyas'ta meydana gelen kazada yeni emekli olan Yusuf Özbek ATV aracı ile yüksekten mermer sahasına uçması sonucu yaşamını yitirdi.

Manyas'ın kırsal Cumhuriyet Mahallesi ile Yayla Mahalleleri arasında meydana gelen kazada 67 yaşındaki Yusuf Özbek kullandığı ATV'nin yedi metre derinliğindeki mermer sahasına düşmesiyle birlikte hayatını kaybetti. Yeni emekli olduğu ve henüz emekli maaşını almadığı açıklanan Özbek'in bekçi olarak çalışmaya devam ettiği mermer ocağına mesai saatleri dışında ATV'yle gittiği sahada mermer blokların bulunduğu yerden iddiaya göre aracının gaz telinin takılı kalması sonrası aracın hakimiyetini kaybederek yedi metre derinliğinde ki mermer sahasına yuvarlandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Mermer ocağında bulunan personelin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekip Yusuf Özbek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamı boyunca hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan Özbek'in herkes tarafından sevilen ikamet ettiği kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde toprağa verileceği açıklanırken, olayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başladığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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