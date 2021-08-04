Son dakika haberleri... Manisalı simitçiden Milas'taki orman yangını ekibine su desteği

Son dakika haberi... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde simitçilik yapan 34 yaşındaki Murat Emeç, Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan ekipler için 60 koli içme suyu parası göndererek destek verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde simitçilik yapan 34 yaşındaki Murat Emeç, Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan ekipler için 60 koli içme suyu parası göndererek destek verdi.

Sarıgöl'de yaşayan simitçi Murat Emeç, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ve her gün yangın söndürme ekiplerine kendi aracıyla simit, poğaça, kurabiye dağıtarak destek olan ağabeyi Cengiz Emeç (45) aracılığıyla 60 koli içme suyu parası gönderdi. Sarıgöllü simit işletmecisi Murat Emeç, "Ben de Milas'ta gece gündüz demeden orman yangınlarını söndürmeye çalışan ekiplere bir nebze olsun yardımım olsun diyerek ihtiyaç olan içme suyu temin edilebilmesi için ağabeyime 60 koli su parasını gönderdim. Yüreklerimiz yanmakta, yangınların bir an önce sönmesi için dualar etmekteyim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı