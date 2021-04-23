Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti
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Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti

Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türk Kızılayı Manisa, Şehzadeler ve Yunusemre Şubesi gönülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın 101. yılında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde kalan çocukların ayağına giderek çeşitli hediyelerle bayramlarını kutladı.

Türk Kızılayı Manisa, Şehzadeler ve Yunusemre Şubesi gönülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın 101. yılında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde kalan çocukların ayağına giderek çeşitli hediyelerle bayramlarını kutladı.

Manisa merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki Kızılay gönüllüleri sokak sokak mahalle mahalle gezerek çocuklara 5 bin adet Türk bayrağı başta olmak üzere çeşitli hediyelerden oluşan 10 bin adet materyal dağıttı. Bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan sepetler sallayarak hediyelerini alırken, çocuklar Kızılay yetkililerine ve gönüllülere teşekkür etti.

Türk Kızılayı Manisa Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi İbrahim Zavlak, gönüllülerle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "23 Nisan Çocuk Bayramı ülkemizden dünyaya armağan edilen bir bayramdır. Normalde çocuklarımız bugün dışarıda doyasıya eğlenip bayramlarını kutlayacaklardı. Ancak ülkemizi ve dünyayı tehdit altına korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı var. Bundan dolayı çocuklarımız bayramlarını evde geçiriyor. Bizde Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak dışarıya çıkamayan çocukların ayağına geldik. Bağışçılarımız tarafından bağışlanan hediyeleri gönüllerimiz çocuklara dağıtarak onların mutluluğuna ortak oldular. Bütün çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" dedi. - MANİSA

Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti
Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti
Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti
Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti
Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti
Son dakika haberleri: Manisalı çocuklar Kızılay'la bayram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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