Son dakika haberleri | Manisa ve İzmir'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Manisa ve İzmir'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Manisa ve İzmir'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ve İzmir'in Menemen ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ve İzmir'in Menemen ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine giden H.R. yönetimindeki 35 SC 4542 plakalı otomobil İstanbul-İzmir otoyolu Tirkeş Mahallesi mevkisinde takla attı.

Araçtaki E.R. (77) ile Türkmenistan uyruklu N.K. (47) yaralandı.

Ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.R. Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Arızalanan tıra başka bir tır çarptı

İzmir'in Menemen ilçesinde Ulukent kavşağı yakınlarında arızalandığı için yavaşlayan H.Ç. yönetimindeki 35 TN 846 plakalı tıra arkadan gelen N.E. idaresindeki 35 NNV 50 plakalı tır çarptı.

Araçta sıkışan N.E, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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