Son dakika haberleri: MANİSA Tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: MANİSA Tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

02.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:59

Tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, İzmir- Turgutlu Karayolunda meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden Pertev Kebapçı yönetimindeki 34 ZZU 93 plakalı otomobil, arıza yaptığı için sağ şeritte park halinde bulunan Bedrettin Can (42) yönetimindeki 35 HB 8683 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Pertev Kebapçı ile yanındaki Habibe Örenliler (51), Havva Kebapçı ve Ümmü Kebapçı (86) yaralandı. Yaralılardan Habibe Örenliler ve Ümmü Kebapçı, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pertev Kebapçı ile Hava Kebapçı ise ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ümmü Kebapçı, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberleri: MANİSA Tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

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