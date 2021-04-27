Son dakika haberleri... Manisa merkezli 4 ildeki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa, İzmir, Aydın ve Van'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Manisa, İzmir, Aydın ve Van'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütünün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, il merkeziyle Aydın, İzmir ve Van'daki 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, tüm zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram