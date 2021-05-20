Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatan Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen 2 kişinin İstasyon ve Yenice mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli gramajlarda hazırlanmış 10 poşette 3 kilo 200 gram esrar ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler A.K. (41) ve H.H. (33) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Alime K. tutuklandı, Hasan H. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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