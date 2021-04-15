Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sarısu Mahallesi'nde ihbar üzerine bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda 416 gram metamfetamin, 40 gram esrar, yaklaşık 1 gram bonzai, 1 av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden S.S. (28) yakalandı, M.E. (36) ise olay yerinden kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.S. tutuklandı. M.E'nin ise arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Yenice Mahallesi'nde S.Y'nin (37) iş yerine operasyon düzenleyen ekipler 19 gram metamfetamin, 2 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaç 0,53 gram bonzai ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İşyeri sahibi S.Y. ve işyerinde çalışan İ.G. (27) gözaltına alındı.

S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 23:07:42. #1.15#

title