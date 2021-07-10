Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde 3 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 124 adet sentetik ecza, 8,4 gram metamfetamin, 0,95 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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