Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Son dakika gündem haberine göre Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
17.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:46
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Manisa'ya otomobille uyuşturucu getirileceği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri takibe aldı.
Ekipler, kent girişinde iki ayrı kontrol noktasında otomobilleri durdurdu.
Otomobillerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA