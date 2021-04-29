Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Son dakika habere göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçeye otomobille uyuşturucu getirileceği ihbarını alan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçapınar Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Sürücü S.A'nın (24) üst aramasında, 30 gram "Jamaika" olarak isimlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
S.A, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen