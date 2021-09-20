Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçtaki 4 şahsın evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçtaki 4 şahsın evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan' şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçta bulunan 4 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 200 adet sentetik ecza, 91 gram esrar maddesi, 88 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 8 parça halinde 5,99 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle öldüresiye dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir isteği var

Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle öldüresiye dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir isteği var

 Tarhana sermek için çatıya çıkan kadın, düşerek can verdi

Tarhana sermek için çatıya çıkan kadın, düşerek can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Demet Akalın Muharrem İnce
Spor Mustafa Denizli Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mahmut Özer Rüya Tabirleri Aziz Kocaoğlu Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:37:35. #1.11#