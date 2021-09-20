Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçtaki 4 şahsın evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan' şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçta bulunan 4 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 200 adet sentetik ecza, 91 gram esrar maddesi, 88 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 8 parça halinde 5,99 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

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