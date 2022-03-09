Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 gram metanfetamin ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 gram metanfetamin ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 7 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda M.S.G., Ü.B. ve ikamet sahibi O.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title