Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde mahalle muhtarı, ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde mahalle muhtarı, ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Selendi'ye bağlı kırsal Kabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kabaklar Mahallesi Muhtarı olan ve çiftçilik yapan Faik Onur (53) yönetimindeki 45 LC 659 plakalı traktör, tarlaya giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu ormanlık alanda devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Onur yaralanırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı çevredeki vatandaşların yardımıyla traktörün altından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Faik Onur, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur, burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Faik Onur'un durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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