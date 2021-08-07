Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü
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Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri: Manisa'da traktör kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Selendi ilçesi Turpcu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Sezer (75) yönetimindeki 45 PF 363 plakalı traktör, Karagöl mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Yusuf Sezer, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaş ve sağlık ekiplerince traktörün altından çıkarılan Sezer'in cansız bedeni, önce Selendi Devlet Hastanesi Morgu'na daha sonra incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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