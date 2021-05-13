Son dakika haberleri! Manisa'da traktör kazası: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri! Manisa'da traktör kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tarlasını süren çiftçi, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tarlasını süren çiftçi, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar ve Çömlekçi mahallelerinin sınırındaki Tiyenli mevkiinde saat 12.00 sıralarında tarlasını süren 65 yaşındaki Remzi Yıldız isimli çiftçi traktörün devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler Remzi Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Remzi Yıldız'ın Gölmarmara'da ikamet ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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