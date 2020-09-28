Trafik kazası: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik kazası: 6 yaralı

28.09.2020 22:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:58

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 AGT 810 plakalı otomobil ile 35 AFZ 722 plakalı otomobil, Balıkesir-Akhisar kara yolu Kırkağaç Kavşağı yakınlarından çarpıştı.

Çevredekilerin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada itfaiye ekiplerince her iki otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarlan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, Burcu B. (40), Güden B. (29), Nehir S. (27), Hüseyin B. (49), Melih T. (38) ve Ali A. (33) ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Charles Michel Erkan Kandemir Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Murat Şahin Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Çocuk Asker Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafik kazası: 6 yaralı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 22:58:49. #1.14#
title